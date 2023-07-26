ВС РФ заняли более выгодные позиции на куземовском направлении

Вооруженные силы России (ВС РФ) силами подразделения 7-го мотострелкового полка Западной группировки войск проводят успешное наступление на куземовском направлении и заняли более выгодные позиции, используя результаты огневого поражения. Об этом сообщил 26 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Потери противника за сутки составили до 135 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — рассказал Конашенков о достижениях на данной территории.

Также он добавил, что на краснолиманском направлении российские войска продвинулись до 3 км по фронту и 2,7 км в глубину обороны.

Там ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем были отражены четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Райгородка Луганской Народной Республики (ЛНР), а также Серебрянского лесничества.

Ранее, 25 июля, Конашенков сообщил, что ВС РФ на краснолиманском направлении взяли под контроль населенный пункт Сергеевка в ЛНР. Общее продвижение войск составило до 4 км по фронту и до 2 км в глубину боевых порядков обороняющегося противника, добавил он.

До этого, 22 июля, Конашенков заявил, что на краснолиманском направлении российские силы отразили семь атак ВСУ и уничтожили до 170 боевиков.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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