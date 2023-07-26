Эксперт оценила появление ГОСТа на школьную форму

Появление нового стандарта школьной формы позволит отсечь некачественные изделия, опасные для здоровья детей. Такое мнение председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова высказала в среду, 26 июля.

Он объяснила, что в настоящее время каждая школа сама решает, как будут одеваться ее ученики. Такие решения обычно принимаются управляющим советом учебного заведения.

«Это приводит к тому, что родители покупают любую форму… Одеваются (дети. — Ред.) так, как заблагорассудится…Проблема в том, что много формы, которая искусственная, а для детей это неполезно. Родители, к сожалению, часто вынуждены покупать такую форму, потому что она самая дешевая, и ею максимально наполнен наш рынок», — сказала эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Леткова обратила внимание на то, что новый ГОСТ позволит отсечь ту форму, которая не соответствует качеству. Таким образом, родители школьников, приобретая форму, которая соответствует государственным стандартам, могут быть уверены в том, что она удобная, выполнена из натуральных материалов и не вызывает раздражения на теле.

В свою очередь председатель Ассоциации социальных сподвижников президента России, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков в беседе с RT заявил, что стандарт нужен, поскольку школьная форма каким-то образом мобилизует школьников.

Он отметил, что форма должна быть очень практичной, предельно простой и дешевой.

Председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов заявил в интервью НСН, что введение ГОСТа на школьную форму станет хорошим стимулом для производителей и поможет родителям выбирать качественную одежду детям.

Ранее в этот день «Известия» писали, что во II полугодии 2024 года эксперты «Роскачества» представят окончательную редакцию стандарта на форму для школы. Производители, которые захотят маркировать свою продукцию как «школьная форма», будут обязаны исполнять требования нового ГОСТа.

В комплект формы входят блузка, жилет, пиджак, кардиган, джемпер, свитер, рубашка, платье, брюки и шорты.

Среди тех требований, которые предъявляют к этой одежде, ГОСТ выделяет гигроскопичность — способность поглощать водяные пары, воздухопроницаемость и уровень токсичности материалов. Этот показатель указывает на уровень аллергенности изделия.