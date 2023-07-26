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RS предрекло «кошмар» в отношениях РФ и США из-за назначения Нуланд в Госдеп

RS: назначение Нуланд в Госдепартамент станет «кошмаром» для отношений между Москвой и Вашингтоном
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Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia
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Назначение заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд на должность и.о. первого замглавы Госдепартамента станет «кошмаром» для отношений Москвы и Вашингтона. Об этом 25 июля написал обозреватель Коннор Эколс в статье для издания Responsible Statecraft (RS).

«Для тех, кто выступает за прекращение конфликта на Украине путем переговоров, повышение по службе общеизвестного «недипломатичного дипломата» станет горькой пилюлей», — отметил обозреватель.

Он напомнил о предположении, что Нуланд участвовала в заговоре с целью свержения дружественно настроенного к РФ президента Украины Виктора Януковича в 2014 году. Она также приложила руку к введению жестких санкций в отношении российских правительственных лиц и бизнесменов и с тех пор «ни разу не смягчила свою ястребиную позицию».

«Поскольку напряженность между США и Россией достигла пика за последние десятилетия, не должно быть никаких сомнений в том, как ее назначение будет воспринято в Москве», — написал Эколс.

При этом он указал на вероятность того, что Нуланд не займет эту должность на постоянной основе.

«Конечно, есть основания для надежды. В заявлении об отставке Шерман администрация Байдена не дала четкого указания на то, будет ли Нуланд официально назначена на пост заместителя госсекретаря», — отметил журналист.

Администрация президента США Джо Байдена объявила о назначении Виктории Нуланд на новую должность ранее, 24 июля. Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Госдепа США, на этом посту она заменит Венди Шерман.

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Ранее, 10 июля, в Службе внешней разведки России выразили сожаление, что Госдепартамент США, «в прошлом трезвомыслящее и рациональное ведомство», под руководством госсекретаря США Энтони Блинкена и заместителя госсекретаря Виктории Нуланд превратился в «смердящий полигон информационного мусора».

В феврале Нуланд заявила, что Вашингтон считает правомерными атаки на военную инфраструктуру Крыма со стороны украинских боевиков. Также она отметила, что Соединенные Штаты приветствуют стремление украинских властей вернуть контроль над утраченными территориями. Кроме того, по словам Нуланд, Киев волен самостоятельно выбирать средства для достижения этих целей, будь то дипломатия или силовое воздействие.

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