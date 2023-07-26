Twitter присвоила себе аккаунт без компенсации владельцу

Социальная сеть Twitter присвоила себе аккаунт @x, не выплатив компенсации ее владельцу. Об этом 26 июля рассказала газета The Daily Telegraph.

Аккаунт из одной латинской буквы принадлежал американскому фотографу из Сан-Франциско Джину Хвану. 25 июля он получил письмо с уведомлением о том, что права на аккаунт переходят в собственность компании Илона Маска.

«Они фактически просто забрали его. Я так и знал, что это может произойти», — сказал Хван.

Он отметил, что был готов продать аккаунт компании. Стоимость аккаунтов с названиями из одной буквы колеблется в районе $50 тыс.

По правилам социальной сети, аккаунты не принадлежат юридически их создателям, однако лишиться прав на них они могут только в случае нарушения авторских прав.

Ранее, 24 июля, Twitter обновила логотип. Вместо голубой птицы на сайте теперь можно увидеть черно-белую букву Х. Маск объяснил решение об обновлении изменением сути приложения. По его словам, название Twitter имело смысл, когда это были всего лишь сообщения из 140 символов, которые ходили туда-сюда, как щебетание (tweeting) птиц. Но теперь здесь можно публиковать почти всё, что угодно, включая несколько часов видео, отметил миллиардер.

Предприниматель добавил, что в ближайшие месяцы в соцсеть будут добавлены всестороннее общение и возможность управлять «финансовым миром» пользователя. Название Twitter, по словам Маска, не имеет смысла в этом контексте, поэтому «с ним должны попрощаться».

Twitter Inc. была основана в 2006 году. Продуктом компании является социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Маск возглавил Twitter 27 октября 2022 года.