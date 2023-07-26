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Победительница «Новогоднего миллиарда» с Кубани купила отель в Сочи

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Фото: пресс-служба Столото
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Жительница Краснодарского края, выигравшая 500 млн рублей в тираже «Русского лото» 1 января 2022 года, вложила часть средств в гостиничный бизнес. Слова победительницы лотереи Светланы Брагиной, разделившей главный приз (новогодний миллиард) с жителем Крыма, приводит пресс-служба «Столото».

Брагина, ранее работавшая бухгалтером на крупном предприятии, рассказала, что ей не хотелось тратить выигрыш впустую. «Я поставила себе цель — сделать успешный бизнес. Для меня это тоже испытание и проверка себя, своих интеллектуальных возможностей. Деньги нужно вкладывать: в приоритетные дела, в отдых, в семью. Деньги должны работать, а не лежать под матрасом. Нужно заниматься саморазвитием», — отметила она.

Получив средства, жительница Кубани сначала закрыла кредиты, обновила автомобиль и отремонтировала дом, а затем приобрела отель в Сочи. «Прежде чем вкладывать деньги в гостиничный бизнес, я досконально изучила все нюансы, прошла обучающие курсы и семинары. Долго выбирала локации и предложения по недвижимости. В итоге купила готовую гостиницу в Сочи. Достроила дополнительные номера, обновила интерьер», — поделилась Брагина.

Она также добавила, что благодаря выигрышу у нее появилась возможность чаще путешествовать.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна), являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

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