Более 160 проездов отремонтируют в Омске в 2023 году
В Омске до сентября завершат ремонт 161 проезда, работы ведутся во всех районах города. Об этом омская администрация сообщает в среду, 26 июля.
«Уже выполнен ремонт более чем на 40% объектов. На август запланировано провести ремонт на 52 проездах. Преимущественно работы проводятся на проездах рядом с частным сектором», — говорится в сообщении властей.
26 июля дорожники начали укладывать асфальт на улице 5-я Линия. Протяженность отрезка составит 90 м, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».
Также продолжается обустройство тротуаров в частном секторе и возле социальных объектов. Объем выполненных работ на данный момент составляет около 60%. Всего в этом году планируется привести в порядок 241 тротуар в различных городских округах.