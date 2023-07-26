Врио губернатора Запорожской области Балицкий заявил о попытках ВСУ прорвать оборону ВС РФ

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в среду, 26 июля, сообщил, что Вооруженные силы Украины с утра безуспешно пытаются прорвать оборону войск РФ.

«Обстановка в районе Работино, Новоданиловки и Новопокровки обострилась, противник с четырех утра пытался прорвать оборону, однако столкнулся с ожесточенным отпором наших подразделений и несет значительные потери», — пояснил он в своем Telegram-канале.

С его слов, за минувшие сутки украинская армия совершила 36 попыток обстрела запорожских населенных пунктов в Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в Запорожской области российские военные сбили украинский вертолет Ми-24. Кроме того, системами российской ПВО перехвачено 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппарата.

По его словам, военнослужащие РФ взяли под контроль населенный пункт Сергеевка на краснолиманском направлении. Войска продвинулись почти на 4 км по фронту и до 2 км в глубину боевых порядков обороняющегося противника.

Ранее, 23 июля, президент России Владимир Путин на переговорах со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева. По словам российского лидера, в ходе боестолкновений российскими силами было уничтожено рекордное количество западной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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