Чрезвычайное положение объявлено на Родосе из-за лесных пожаров

Чрезвычайное положение объявлено на острове Родос из-за сильных лесных пожаров, сообщило в среду, 26 июля, агентство АМНА.

Решение принято министром гражданской обороны Василисом Папагеоргиу, оно касается шести муниципалитетов острова.

«Речь идет о муниципальных образованиях Родос, Калитея, Ялисос, Петалудон, Афантос и Архангелос. С принятием новых решений чрезвычайное положение введено на всем острове Родос», — говорится в сообщении.

Пожары на Родосе начались 18 июля. Изначально чрезвычайное положение объявили в трех муниципалитетах, позже в одном.

Режим позволяет оперативно выделять средства на решение первоочередных задач, на восстановление инфраструктуры и жилья.

Ранее в среду на греческом острове Родос из-за возгораний начались проблемы с обеспечением людей водой и электроэнергией. Пожары возникли в деревнях Ваты, Мэлона, Генади и Лахоня. Лесные пожары распространяются на острове более недели.

23 июля в беседе с «Известиями» россияне, отдыхающие на острове, рассказали, что им приходится перебираться с места на место из-за разгоревшихся там природных пожаров. По словам другого туриста, люди массово эвакуируются из-за неконтролируемых природных пожаров.

За день до этого власти Греции сообщили, что более 30 тыс. человек эвакуируют из районов, которым угрожает огонь в лесных массивах на острове Родос.