В лесах Подмосковья начался третий этап борьбы с борщевиком

Второй этап борьбы с борщевиком Сосновского завершился в лесах Московской области. Опасный сорняк уничтожили на площади более 700 га, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.

Больше всего борщевика скосили в Подольском, Истринском и Ступинском лесничествах, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Для борьбы с сорняком применяют исключительно механический метод, поскольку леса в области являются защитными и в них запрещено применять химические средства.

По словам зампреда подмосковного правительства Георгия Филимонова, до конца августа будет проходить третий этап обработки лесов от ядовитого растения на площади свыше 740 га. Окашивание пройдет с учетом новых территорий, которые были добавлены в реестр по обращениям жителей.

Ранее в июне «Известия» писали, что эколог поддержал идею о введении требований по уничтожению борщевика. По его мнению, эта мера поспособствует возвращению сельскохозяйственных угодий в оборот.