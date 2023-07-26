The Washington Post заявила, что Украина ежемесячно теряет 10 тыс. беспилотников

Министр цифровой трансформации и вице-премьер Украины Михаил Федоров сообщил, что страна ежемесячно теряет тысячу беспилотников в боях, а по данным Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), уровень достигает 10 тыс. Об этом пишет 26 июля The Washington Post.

«По оценкам Украины, Россия уничтожает около тысячи украинских беспилотников в месяц, сказал Федоров. По другим оценкам, уровень потерь составляет 10 тыс. в месяц, что подтолкнуло Киев к поиску способов увеличения производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — говорится в статье газеты.

Министр также рассказал, что страна старается модернизировать свои дроны, например, с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Однако Федоров отметил, что использование этих технологий в военной сфере представляет «угрозу для будущего».

В материале также сообщается, что бывший исполнительный директор Google Эрик Шмид уже вложил в разработки украинских дронов и других оборонных средств $10 млн. Он намерен продолжать оказывать поддержку Киеву.

Накануне, 25 июля, представитель украинских Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что у России большое преимущество перед Украиной в радиоэлектронной борьбе (РЭБ), и прежде всего в борьбе с дронами. По его словам, у РФ есть мощные средства. Игнат отметил, что Украина только начала развивать эти технологии.

16 июля британское издание The Economist написало, что российские подразделения РЭБ эффективно глушат сигнал GPS поставляемой Западом техники Вооруженным силам Украины (ВСУ), часто даже той, которую считали ранее неуязвимой.

Советник президента Украины Алексей Арестович 13 июля заявил, что российская артиллерия превосходит по численности украинскую. По его словам, у России также в распоряжении большее количество бронетехники, средств противовоздушной обороны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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