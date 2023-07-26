Чехия получила первые заказанные у США вертолеты AH-1Z Viper
В Чехии на вертолетной базе около города Намешт-над-Ославой приземлился транспортный самолет ВВС США, на борту которого два новых боевых вертолета AH-1Z Viper, заказанные Прагой у Вашингтона. Об этом 26 июля сообщил телеканал Ct24.
По его данным, транспортный самолет открыт, сотрудники базы приступили к разгрузке лайнера.
Всего Прага приобретет восемь многоцелевых самолетов UH-1Y Venom и четыре боевых вертолета AH-1Z Viper. Американские вертолеты заменят российские Ми-24В/35.
Закупка восьми вертолетов UH-1Y Venom и четырех AH-1Z Viper обошлась Чехии в 14,5 млрд крон (около $630 млн).
Группа пилотов и бортовых техников с базы «Намешт» прошла переподготовку на новые типы вертолетов UH-1Y Venom и AH-1Z Viper на базе Корпуса морской пехоты США в Пендлтоне.
В августе 2022 года в минобороны Чехии отмечали, что предполагалось закупить у США вертолеты Black Hawk, однако комбинация указанных машин на практике оказалась более удобной.