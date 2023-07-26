В ресторанах McDonald’s в США выявили нарушения закона о детском труде

Несовершеннолетние сотрудники McDonald’s в американских штатах Луизиана и Техас были вынуждены работать сверхурочно и пользоваться опасной бытовой техникой в нарушение закона США о детском труде. Об этом 26 июля сообщило министерство труда страны.

Как говорится в заявлении ведомства, федеральное расследование выявило нарушения в 16 филиалах McDonald’s, которые касаются 83 несовершеннолетних.

Так, в Луизиане в 12 заведениях 72 подростка в возрасте 14–15 лет работали дольше и до более позднего времени, чем разрешено законом. Такие же нарушения были выявлены в четырех ресторанах в Техасе.

Кроме того, подросткам разрешалось использовать ручные фритюрницы, печи и мусороуборочные машины, с которыми имеют право работать только сотрудники старше 16 лет.

Теперь компания CLB Investments, управляющая филиалами McDonald’s в Луизиане, должна заплатить штраф в размере более $56 тыс., а Marwen & Son LLC, которой принадлежат заведения франшизы в Техасе, — более $21 тыс.

Ранее, 19 июля, стало известно, что ресторан быстрого питания McDonald's, а также компания-владелец франшизы выплатят $800 тыс. компенсации семье девочки, которая получила ожог второй степени из-за горячего наггетса в наборе «Хэппи мил». Сумма компенсации включила в себя $400 тыс. за травмы, полученные в прошлом, и $400 тыс. за ущерб, который, по мнению присяжных, будет понесен в будущем.