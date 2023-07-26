Мужчина отравился угарным газом во время пожара в многоэтажке в Ижевске

В Ижевске (Удмуртия) в результате пожара в многоэтажном доме пострадал мужчина. Об этом сообщает республиканское ГУ МЧС России.

Пожар произошел 25 июля в двухкомнатной квартире в доме по улице Тимирязева. В квартире огнеборцы спасли мужчину, который отравился угарным газом.

Как уточняет ИА «Сусанин», пострадавший был доставлен в больницу и госпитализирован в токсикологическое отделение.

Площадь возгорания составила 0,1 кв. м. Предварительной причиной пожара в МЧС называют неосторожность во время приготовления пищи на газовой плите.

25 июля сообщалось, что крупный пожар произошел в шестиэтажном жилом доме в Волжском районе Саратова. Пожарные спасли 12-летнюю девочку, которая надышалась дымом.