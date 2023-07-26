Судно с 3 тыс. автомобилей на борту загорелось у побережья Нидерландов

Грузовой корабль, на борту которого находится почти 3 тыс. автомобилей, загорелся у берегов Нидерландов. Об этом написала газета Algemeen Dagblad.

В результате пожара, вспыхнувшего на судне в ночь на среду, 26 июля, один человек погиб.

«Член экипажа погиб в результате крупного пожара на грузовом судне примерно в 27 км к северу от острова Амеланд. Также несколько человек пострадали», — говорится в материале. Отмечается также, что тушение огня затруднено потому, что пожарная команда не может подняться на борт.

Всего на корабле находилось 23 члена экипажа, которые безуспешно пытались потушить пожар. Когда это не удалось, они приступили к эвакуации. Семь человек прыгнули в воду, остальных смогла спасти береговая охрана.

В настоящее время осуществляются попытки предотвратить затопление корабля.

В конце июня пожар произошел на грузопассажирском судне Esperanza Star во время путешествия из провинции Сикихор в провинцию Бохол в центральной части Филиппин. Пожар был быстро потушен. Отмечалось, что никто из 120 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал.