Мосгорсуд отправил в СИЗО бывшего замглавы Минцифры Паршина

Московский городской суд отменил решение о домашнем аресте экс-замглавы Минцифры Максима Паршина и отправил его в СИЗО. Такое решение было принято 26 июля.

«Апелляционное представление прокуратуры удовлетворено», — заявили в суде.

Срок содержания Паршина под стражей установлен до 12 сентября.

Ранее в этот день сообщалось, что Паршин не признал вину в получении взятки и не выразил раскаяния.

13 июля стало известно, что Паршин, курировавший в том числе вопросы грантовой поддержки IT-компаний, был отправлен под домашний арест до 12 сентября. По данным суда, ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Максимальная ответственность предполагает до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до стократной суммы взятки и с лишением занимать определенные должности на срок до 15 лет.

21 июля Паршин был уволен с поста заместителя главы Минцифры. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.