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Названы самые аварийные китайские автомобили по итогам I полугодия

«Страховой дом ВСК»: Chery Tiggo, Haval F7 и Geely Emgrand оказались самыми аварийными китайскими авто по итогам I полугодия
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Китайские авто брендов Chery, Haval и Geely чаще остальных попадали в ДТП в I полугодии текущего года. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Страхового дома ВСК», основанном на статистике обращений страхователей китайских автомобилей за компенсациями по ОСАГО в течение первых шести месяцев 2023 года.

Аналитики выяснили, что автомобили Chery занимают 37% от общего числа аварий с китайскими авто, в то время как на Geely приходится 28% происшествий. На третьем месте расположились автомобили бренда Haval (20%). Кроме того, в список самых аварийных китайских брендов вошли Great Wall (8%), Changan (3%), FAW (2%) и Omoda (1%)

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Ранее, 25 июля, стало известно, что по итогам I полугодия 2023 года автомобили брендов Kia и Renault стали самыми аварийными в сервисе каршеринга: на эти марки пришлось почти 14% ДТП на каждый.

Также в антирейтинг вошли каршеринговые авто таких марок, как Hyundai (8%), Skoda и Volkswagen (по 7%). Самыми «аварийными» моделями в сервисах каршеринга стали Kia Rio (10% от общего числа ДТП), Renault Logan (9%), Volkswagen Polo (5%) и Hyundai Solaris (4%).

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