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ГД приняла закон о закупках регоператорами материалов для капремонта домов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Госдума 26 июля приняла закон, который разрешает региональным операторам централизованно закупать материалы и оборудование для капитального ремонта многоквартирных домов (МКД), следует из информации, опубликованной на сайте СОЗД ГАС «Законотворчество».

Как уточняется в пояснительной записке, действующим законодательством не предусмотрена возможность осуществления регоператорами капитального ремонта общего имущества в МКД централизованных закупок необходимых для этого товаров. Отобранные организации самостоятельно покупают материалы и оборудование. Поэтому у региональных операторов отсутствует «действенный механизм по контролю за поставщиками и сроками поставки, стоимостью» и качеством продукции, отмечается в документе.

Заместитель коммерческого директора в Doma.ai Олеся Лещенко, комментируя принятые нововведения, объяснила, что фонд капитального ремонта формируется двумя способами: на специальном счете или «в общем котле» — на счете регионального оператора. По ее словам, чтобы открыть специальный счет, жильцам нужно принять такое решение на общем собрании собственников. Это дает им возможность управлять средствами, выбирать работы, которые будут проводиться, материалы и их стоимость и контролировать качество капремонта.

«До принятия законопроекта региональный оператор капитального ремонта не мог экономить на закупках для пула домов и влиять на качество закупаемых материалов — за это отвечали подрядчики. После вступления законопроекта в силу региональные операторы смогут влиять на качество материалов и оборудования, оптимизировать цену их закупки за счет объемов — так получится снизить объем средств на ремонт, которые тратили жители», — сказала Лещенко «Известиям».

Все в дом: госорганы будут контролировать собрания жильцов
Сейчас большая часть решений собственников квартир фальсифицируется

Ранее, 20 июля, сообщалось, что правительственная комиссия по законодательной деятельности поддержала законопроект, согласно которому государственные жилищные инспекции будут обязаны контролировать решения собраний собственников квартир на тему капремонта. Ряд экспертов считает, что до 90% протоколов собраний фальсифицируются, однако точную цифру назвать сложно, рассказала «Известиям» зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

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