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На Украине сообщили о взрывах в Житомирской области

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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В Житомирской области Украины произошли взрывы. Об этом в среду, 26 июля, сообщило издание «Страна.ua».

«Местные паблики сообщают о взрывах в Житомирской области», — говорится в сообщении в Telegram.

Также сообщается о взрывах и работе противовоздушной обороны (ПВО) в Винницкой области.

Минобороны России на данный момент не давало комментариев по этому поводу.

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Ранее, 24 июля, звук взрыва раздался в городе Сумы в северо-восточной части Украины. В области была объявлена воздушная тревога.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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