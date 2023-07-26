На Украине сообщили о взрывах в Житомирской области
В Житомирской области Украины произошли взрывы. Об этом в среду, 26 июля, сообщило издание «Страна.ua».
«Местные паблики сообщают о взрывах в Житомирской области», — говорится в сообщении в Telegram.
Также сообщается о взрывах и работе противовоздушной обороны (ПВО) в Винницкой области.
Минобороны России на данный момент не давало комментариев по этому поводу.
Ранее, 24 июля, звук взрыва раздался в городе Сумы в северо-восточной части Украины. В области была объявлена воздушная тревога.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.
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