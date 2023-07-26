Двух тонущих девочек-подростков спасли на пляже в Оренбурге
В Оренбурге предотвратили очередное происшествие на воде. На официальном пляже в районе Красной площади были спасены две 14-летние девочки, сообщает 26 июля городская администрация.
«14-летние подростки отдыхали на пляже одни, без сопровождения взрослых. <…> Заметив, что школьницы начали тонуть, спасатели бросились в воду и вытащили девочек на берег. Помощь медиков пострадавшим не понадобилась», — говорится в сообщении властей.
Родителям девочек сообщили о случившемся. С ними и пострадавшими была проведена профилактическая беседа, уточняет ИА «Урал56.Ру».
9 июня в Бурятии лейтенант полиции Елена Мотькинова спасла тонувшего в реке Селенга трехлетнего мальчика. 21 июля стало известно, что глава МВД РФ Владимир Колокольцев наградил сотрудницу медалью «За смелость во имя спасения».