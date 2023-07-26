Дочь президента Мозамбика Жозина Машел заявила о разграблении Африки

Африка была разграблена колонизаторами и теперь иностранные государства пытаются делать то же самое, но другими методами. Об этом дочь первого независимого президента Мозамбика Саморы Машела, правозащитница Жозина Машел рассказала в среду, 26 июля.

«Когда речь идет о присутствии всех этих иностранных сил, в действительности мы говорим в контексте дальнейших действий, направленных на получение ресурсов. Это литий, это нефть, газ, кобальт... Эти войны сейчас ведутся в несколько иной форме. Причина, собственно, несильно отличается от той, которая была у них в 1920-м. Процесс колонизации [тогда] был ориентирован практически на то же самое, но метод сейчас иной», — сказала она в беседе с RT.

Машел подчеркнула, что этому нужно противостоять, вкладываясь в народ и в объединение Глобального Юга.

«И нас это заставляет не взять в руки оружие, но, учитывая всё, чему мы научились у наших лидеров, и если говорить об уровне образования, вкладываться в наш народ», — заключила правозащитница.

Второй саммит и форум партнерства Россия — Африка состоятся 27–28 июля.

25 июля помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что на саммите «Россия — Африка» Путин выступит с большим заявлением, в котором даст оценку состоянию современной системы международных отношений, передает НСН. В частности, он коснется вопросов формирования нового миропорядка на основании принципа многополярности и равенства всех независимых государств.

Днем ранее, 24 июля, была опубликована статья президента РФ «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», в которой он написал, что формирующийся в настоящее время многополярный миропорядок будет более справедливым и демократичным, сообщает телеканал «360».

12 июля посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров сообщил, что развитие взаимовыгодного сотрудничества с африканскими странами выходит на качественно новый уровень. Он указал, что второй саммит государств пройдет в процессе перехода от монополярного мира к многополярной системе, в которой будет реализовываться принцип суверенного равенства.

До этого, 20 марта, Путин выразил уверенность в том, что Африка станет одним из лидеров многополярного миропорядка. Он добавил, что Москва всегда уделяла и будет уделять первостепенное внимание сотрудничеству с африканскими странами.