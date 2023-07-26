Скандальный киоск на улице Кирова снесли в Пензе

В Пензе демонтировали киоск, который недавно появился рядом с объектом культурного наследия в историческом центре города. Об этом в среду, 26 июля, сообщил первый зампредседателя правительства Пензенской области Олег Ягов на своей страниц «ВКонтакте».

Павильон был установлен на улице Кирова, 49, в охранной зоне объекта культурного наследия, пишет ИА «Пенза-пресс». По словам Ягова, размещение подобных объектов на этой территории запрещено в целях сохранения архитектурного облика исторических зданий.

Появление киоска вызвало широкий резонанс среди местных жителей, и уже в начале недели региональное министерство по охране памятников потребовало от собственника убрать павильон.

Ранее в июле сообщалось, что в Пензенской области в Камешкирском районе в 2023 году откроют сразу два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа). Их построят в рамках программы нацпроекта «Здравоохранение».