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Житель Оренбурга отсудил у АвтоВАЗа более 1,6 млн рублей за бракованную Lada
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Житель Оренбурга отсудил у АвтоВАЗа более 1,6 млн рублей за бракованную Lada

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Автовладелец из Оренбурга, который приобрел в 2020 году новую Lada с заводским дефектом, отсудил у производителя 1,65 млн рублей, сообщает 26 июля региональный портал Orenday.ru.

Россиянин приобрел новый автомобиль в ноябре 2020 года за 686,9 тыс. рублей. В ходе эксплуатации выяснилось, что Lada обладала серьезными заводскими дефектами. После того как АвтоВАЗ не выполнил исковые требования истца, мужчина вновь обратился в суд за неустойкой в 1,73 млн рублей.

В результате суд обязал производителя выплатить пострадавшему 1,1 млн. Кроме того, 550 тыс. рублей штрафа взыскали с АвтоВАЗа, а также судебные расходы.

Без рамок и кнопок: «АвтоВАЗ» снова испытывает нехватку комплектующих
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Ранее этим днем АвтоВАЗ приостановил производство автомобилей на несколько дней в рамках запланированного корпоративного отпуска.

Корпоративный отпуск продлится с 26 июля до 30 июля. По словам производителя, на июль перенесена зимняя часть планового перерыва, который пришлось сделать из-за нехватки комплектующих на производстве.

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