Жительница Оренбуржья ожидает суда за убийство 39-летнего мужчины

В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела об убийстве 39-летнего мужчины. Суда ожидает 33-летняя жительница города Абдулино, сообщает региональное СУ СК России.

Убийство произошло 2 мая 2023 года в жилом доме по улице Горная. Следствием установлено, что обвиняемая в ходе ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, ударила своего 39-летнего знакомого ножом в грудь.

«Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, потерпевший скончался в реанимационном отделении», — говорится в сообщении СК.

Как уточняет РИА «Оренбуржье», после убийства женщина смыла следы крови с ножа и покинула место преступления. Ее задержали в тот же день, по ходатайству следователя в ее отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.