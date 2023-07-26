Покусанных насекомыми голодных детей нашли в квартире без матери в Тольятти

В Тольятти волонтеры нашли в квартире покусанных насекомыми двух малолетних детей, оставленных матерью без присмотра. В среду, 26 июля, «Известия» публикуют кадры с места событий.

На них видно, как по одному из малышей бегают тараканы и ползают мухи, оба ребенка все в укусах насекомых.

Как стало известно, мать мальчиков, одному из которых три года, а другому два месяца, регулярно оставляет их одних в запертой квартире. Детям приходится питаться кормом для кошек и подолгу ничего не пить.

Помимо этого, как сообщает информационный портал «Блокнот Самара», женщина часто приводит посторонних мужчин в дом.

В настоящее время против женщины возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

В конце июня сообщалось, что в Москве оставленная без присмотра матери четырехлетняя девочка выпала из окна квартиры шестого этажа жилого дома на улице Ясеневой. На момент инцидента мать ребенка отлучилась из квартиры, оставив малолетнюю под присмотром других своих несовершеннолетних детей.