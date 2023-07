Место под солнцем: какой окажется игра по мотивам сериала «Экспансия»

Студия-разработчик Deck Nine, создавшая несколько частей проекта Life is Strange, 27 июля в коллаборации со студией Telltale Games выпускают сюжетную игру по мотивам сериала «Экспансия». Сериал основан на одноименной серии книг Даниэля Абрахама и Тая Френка , писавших под единым псевдонимом. Тайтл The Expanse: A Telltale Series («Экспансия: Контрольная серия») повествует о жизни главных героев до развития основного сюжета сериала. Игроки берут на себя роль Камины Драммер, а актриса Кара Ги повторяет роль из телешоу и исследует прошлое своей героини на борту «Артемиды». Таким образом, видеоигра служит приквелом к ​​сериалу. Геймеры, которым был открыт ранний доступ к первому эпизоду, уже оставляют положительные отзывы. Системные требования, платформы, геймплей космического релиза — в материале «Известий».

Предыстория вселенной

Создатели анонсировали «Экспансия: Контрольная серия» в декабре 2021 года вместе с дебютным трейлером на мероприятии The Game Awards. Разработчики заявили, что эта игра будет отличаться от предыдущих проектов благодаря введению нескольких новых элементов игрового процесса. The Expanse будет выпускаться эпизодически, как и предыдущие игры студии. Всего планируется пять эпизодов, каждый из которых будет выходить с интервалом в две недели, начиная с 27 июля. Студия Deck Nine за последние годы внесла особый вклад в игровую индустрию — это команда разработчиков Life is Strange: Before the Storm и Life is Strange: True Colors, двух самых популярных игр в серии Life is Strange. Команда славится созданием правдоподобных, проработанных и интересных миров и персонажей.

Кадр из игры The Expanse: A Telltale Series Фото: Telltale

По словам разработчиков, каждое действие пользователей будет иметь последствия, что звучит интересно, как минимум потому, что дальнейшая судьба героев уже известна в одноименном сериале. Кроме того, ожидается много сюжетных ответвлений в сравнении с другими играми разработчиков. «Мы большие фанаты The Expanse, так что, на самом деле, это был желанный проект для нашей команды, нам предстояло развивать историю, которую все мы любим», — рассказал директор Deck Nine Стефан Фрост.

Игрок, не знакомый с миром «Экспансии», сможет опробовать игру, однако, перед прохождением стоит ознакомиться с основными сюжетными элементами и персонажами. Из-за этого тайтл может показаться более привлекательным для геймеров, знакомых с сюжетом книг и сериалов. Создатели заявляют: «Мы хотели сделать что-то идеальное для тех, кто не знаком с The Expanse. Благодаря тому что события происходят до первого сезона шоу, каждый может ознакомиться с историей. Но, очевидно, вы получите еще больше эмоций от игры, если видели оригинальный сериал».

«Экспансия» — научно-фантастическая драма, основанная на серии одноименных романов. Действие происходит в отдаленном будущем, когда человечество колонизировало большую часть Солнечной системы, что привело к появлению новых политических фракций, состоящих из планетарных правительств. Сериал вращается вокруг небольшой команды бывших грузовых перевозчиков, которые должны раскрыть научный заговор, преодолевая политические беспорядки.

Кадр из игры The Expanse: A Telltale Series Фото: Telltale

Знакомые все лица

Действие игрового приквела происходит в 2347 году на космическом корабле «Артемида», за несколько лет до событий сериала, где героиня Камина Драммер выступает в роли старшего офицера команды мусорщиков под контролем капитана Кокса. Первый из пяти эпизодов познакомит игроков с Каминой и ее командой, он раскроет текущее положение дел в коллективе и познакомит с каждой его частью. После напряженного вступительного эпизода фанаты познакомятся с особенностями построения мира. Специально для игры были созданы и прописаны истории новых персонажей: близнецов Арлена и Райана, пилота Кана и энергичной марсианки Майи.

Для создания игры создатели пригласили актрису Кару Ги, сыгравшую роль Камины Даммер , вокруг которой будет развиваться сюжет. Директор студии отмечает, что для команды было принципиально важно привлечь к работе людей, напрямую относящихся в вселенной «Экспансии». Стефан Фрост рассказал, что в звукозаписывающей студии актриса была очень дружелюбной, веселой и терпеливой: «Возможность привлечь к озвучке актрису, исполнившую роль Камины, позволила нам создать игру, которая погрузит геймеров в атмосферу полностью. Когда мы записывались на съемочной площадке, мы поддерживали непринужденную и позитивную атмосферу, и Кара была важной частью этого. Без нее мы бы не справились». Сама актриса считает, что игра раскроет более уязвимые стороны ее персонажа.

Кадр из игры The Expanse: A Telltale Series Фото: Telltale

Магические ботинки

В процессе работы создатели использовали уникальную технологию захвата движения, что вкупе с работой актеров и аниматоров позволило воссоздать мельчайшие игровые элементы, поддерживающие атмосферу оригинального сериала. Директор Фрост поделился также, что механика исследования местности в невесомости позволит изучать заброшенные корабли и держать связь с экипажем. Работа в команде даст возможность не упустить ни единой детали, передвижение по корпусу будет осуществляться при помощи magboots (магические ботинки для передвижения по стенам).

Автор веб-сайта GameSpot Клюр Льюис поделился с читателями, что Telltale, Deck Nine и все, кто участвовал в создании игры, включая саму Кару Ги, глубоко заботятся о франшизе и хотят сохранить как можно больше аутентичности серии. «Игроки будут слышать внутренний монолог Драммер при осмотре игровых объектов, который покажет героиню неуверенной и испуганной, но это не затмит ее силу и выносливость», — рассказал Льюис.

Системные требования

Игра будет доступна для PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S и PC. В настоящее время у разработчиков нет планов по выпуску тайтла на Switch или мобильных устройствах. В преддверии релиза «Экспансию» можно приобрести пакетом из пяти эпизодов в стандартной или делюкс-версии, во второй будет доступен дополнительный эпизод, речь в котором пойдет о генеральном секретаре ООН Крисьен Авасарала, для ее озвучки также пригласили актрису Шохре Агдашлу.

Кадр из игры The Expanse: A Telltale Series Фото: Telltale

После релиза игру можно будет приобрести в EpicGameStore, а в Steam тайтл появится не раньше 21 сентября этого года. Для установки «Экспансии» на портативный компьютер потребуется не менее 18 Гб свободного места на диске, DirectX 11 версии для Windows , а также:

— видеокарта: Radeon HD 7790 2 ГБ или GeForce GTX 750Ti 2 ГБ;

— процессор: AMD Phenom II X4 965 или Intel Core i5-2300;

— Windows 10 (64 бит; 32-битные системы не поддерживаются).