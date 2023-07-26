В окрестностях Казани построят дороги более чем за 824 млн рублей
Почти 824,5 млн рублей выделят на строительство дорог в населенных пунктах, расположенных в окрестностях Казани. Информация об этом появилась на портале госзакупок, сообщает ИА «Татар-информ» в среду, 26 июля.
Из документации, в частности, следует, что дорогу из трех участков длиной 2150 м возведут в ЖК «Усадьба Царева», находящемся в Шигалеевском сельском поселении Пестречинского района.
Еще две дороги общей протяженностью 14 752 м построят в коттеджном поселке «Новые Сокуры» Лаишевского района. Помимо этого в селе Высокая Гора, в центре Высокогорского района, построят дороги на двух улицах и участок трассы общей протяженностью 748 м.
Заказчиком выступает «Главинвестстрой» Республики Татарстан. Средства поступят из республиканского бюджета. Подрядчика определят 4 августа. Он должен будет выполнить работы к 9 апреля 2024 года.