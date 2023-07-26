Два человека погибли и один пострадал при пожаре в Прикамье

В городе Верещагино в Пермском крае в результате пожара погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщает региональное министерство территориальной безопасности.

Пожар произошел 25 июля на улице 12 Декабря. Прибывшие спасатели обнаружили, что огнем объят жилой дом, приблизительная площадь возгорания составила 37 кв. м.

«Дежурным караулом 76 ПЧ пожар был ликвидирован за 14 минут, но, к сожалению, в результате пожара два человека погибли, один человек получил травмы», — говорится в сообщении ведомства.

Причины возгорания устанавливаются, пишет ИА «Ура.ру». Как уточняет информагентство со ссылкой на региональное МЧС, в этом году число пожаров в Прикамье резко увеличилось. Уже к 1 июня было зафиксировано 2437 возгораний, что почти на 40% больше прошлогоднего показателя.