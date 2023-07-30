Астролог дала прогноз для знаков зодиака на август

Астролог Ольга Архангельская рассказала «Известиям», чего стоит ожидать знакам зодиака в августе.

По словам эксперта, 1 августа будет полнолуние, поэтому нужно быть аккуратнее с алкоголем, проявлять бдительность на дорогах и в денежных вопросах. 16 августа ожидается новолуние. В этот день не стоит устраивать реформы во всех сферах жизни, отметила Архангельская.

С 23 августа по 15 сентября Меркурий разворачивается на попятное движение. В этот период возможны задержки в доставках, подписании документов, а также необдуманные траты. Весь август до 4 сентября Венера находится в ретроградном движении. Астролог советует быть аккуратнее с покупками, операциями и новыми отношениями.

Однако август подходит для пересмотров и анализа любого рода отношений, добавила собеседница «Известий».

ОВЕН

Месяц подходит для проявления творческой активности, общения с любимыми людьми и детьми. Поездки в отпуск пройдут как нельзя лучше. Уже с начала месяца возможны встречи с друзьями и праздники. Ожидается прилив энергии и сил, который нужно пустить на возобновление или пересмотр проектов, занятия спортом. 7, 8 и 9 августа следует проявить бдительность в переговорах и встречах, чтобы избежать неожиданного поворота событий. Август для Овнов — время любви и романов, однако не стоит забывать, что все новые отношения могут закончиться так же внезапно, как и начались из-за ретроградной Венеры. При этом о себе могут напомнить бывшие партнеры. В конце месяца для Овнов возможны изменения в работе.

ТЕЛЕЦ

Наиболее важными темами для Тельцов в августе будут недвижимость, семья, род и корни. Если в задумке было сделать родовое древо, пришло время начать. Не стоит удивляться, если придет неожиданная информация о предках и родственниках, вразрез идущая с представлениями о них. Хорошо пройдет анализ рынка жилья. Возможны положительные новости по работе и бизнесу. Поездки в места детства или на малую Родину приветствуются. Положительно пройдет восстановление отношений с бывшими коллегами. Информация, полученная от них, может быть как никогда кстати. 7, 8, 9 августа желательно проявить бдительность дома, быть осторожнее с огнем и электричеством.

БЛИЗНЕЦЫ

Август хорош для восстановления учебы, общения с братьями и сестрами, соседями, родственниками и встреч одноклассников. Можно возобновить контакты со старыми клиентами, продвигать коммерческие сделки, не получившиеся ранее. Если в прошлом не были напечатаны статьи и публикации, заброшено написание диссертаций, книг или других работ, месяц подходит для повторных попыток. Август благоволит и для повторных переговоров, командировок и поездок, вторичного подписания документов и бумаг. Возвращение к спортивным занятиям дома, доведение ремонтных работ до логического конца приветствуется. Не мешает проявить бдительность с колюще-режущими предметами в месте проживания. 7, 8 и 9 августа нужно быть аккуратнее на дороге.

РАК

В августе Ракам рекомендуется произвести ревизию доходов и расходов, навести порядок на текущих счетах в банке. Самое время пересмотреть отношения с финансами и подумать, как можно увеличить входящие денежные потоки. Дополнительные заработки возможны благодаря ранее полученным знаниям и навыкам, а также восстановлению когда-то брошенного вида деятельности. 7, 8 и 9 августа стоит проявить повышенное внимание к тратам и покупкам и быть аккуратнее с кошельком. Короткие путешествия могут быть актуальны и вполне успешны. Желательно уделить внимание здоровью, провести профилактические меры при наличии хронических заболеваний.

ЛЕВ

У Львов в августе возможны состояния от излишне придирчивого отношения к себе, критики своей внешности, одежды и общего имиджа до бескрайне глубокого и искреннего поклонения себе любимому и осознания полной непогрешимости собственной персоны. Месяц не подходит для изменения внешности любого характера, если только вы не возвращаетесь к старому образу. Любые манипуляции с телом и внешним видом проводить не стоит. Август хорош для анализа себя и существующих отношений, повторных выступлений на публике и любого рода проявления творческой активности. 7, 8 и 9 августа есть шанс блеснуть и выделиться, однако стоит быть осмотрительнее, чтобы не опозориться или не потерять репутацию.

ДЕВА

Девы проявят чудеса активности и предприимчивости. Не стоит рассказывать о своих задумках и планах, рекомендуется держать их при себе. Возможны появления старых любовников и закручивание тайных романов. Август подходит для глубокого самоанализа, работы с психологом, энергетических практик и изучения скрытых сторон жизни. Велика вероятность вскрытия старых обид на противоположный пол, а также выход на поверхность давних претензий к миру. Отличное время избавиться от того, что давно гнетет, отпустить людей или ситуации из своей головы и сердца. При глубокой проработке психических состояний возможен выход на новый и более продуктивный этап жизни, ведь, как известно, зацепка за прошлое не дает свершаться будущему.

ВЕСЫ

Весам желательно аккуратно относится к заемным средствам и чужим деньгам. Хорошо пройдет проектная работа в группах, особенно ее реанимация. Возможны встречи с одноклассниками, институтскими друзьями и праздники. Могут проявиться бывшие возлюбленные. 7, 8 и 9 августа желательно быть аккуратнее с предложениями от коллег и друзей, рекомендуется всё тщательно обдумывать. В августе стоит уделить внимание партнеру, особенно его здоровью. Представители знака Весы, ранее делавшие неудачные попытки усыновления детей, смогут решить эту проблему, повторно подав документы.

СКОРПИОН

Для Скорпионов август тесно связан с вопросами карьерного роста. Если по каким-то причинам продвижение вверх по карьерной лестнице было отложено, сейчас пришло время попробовать вновь. Поставленные ранее цели и задачи желательно тщательно проанализировать и прописать несколько вариантов их реализации. Возможны приглашения на предыдущие места работы, появление бывших коллег с интересными предложениями. Хорошо пройдут учеба и оттачивание профессиональных навыков, курсы повышения квалификации. В первых числах месяца есть тенденции на расширение партнерских отношений и увеличение клиентской базы благодаря связям и личной активности.

СТРЕЛЕЦ

Уже с начала августа Стрельцов ожидает бурная рабочая неделя. Можно расширять численность сотрудников, совершать перестановки рабочих единиц в коллективе, возвращаться к старым схемам штатного расписания и расстановки кадров. Некоторые представители знака заведут питомца той породы, которая когда-то у них была. Можно повторно подавать документы, связанные с дальними странами, если ранее был получен отказ. Возобновление учебы, получение важных юридических документов, встречи с родственниками отлично подходят для августа. Можно подавать иски на пересмотр судебных дел или же на повторное слушание.

КОЗЕРОГ

С 1 по 4 августа Козерогам следует проявить осторожность в поездках, так как есть риск получения травм. Представители знака, ранее получившие отказ в заемных средствах, могут повторно попробовать их взять. Август — подходящий месяц для возврата долгов. Самое время оплатить налоги, если ранее вы этого не сделали. Возможно возвращение к старым отношениям, встречи с бывшими возлюбленными. С 6 по 10 августа аккуратнее в путешествиях. Ремонтные и восстановительные работы по дому, починка сломавшихся вещей пройдут хорошо. Козерогов, занимающихся наукой, может ждать значительный прорыв. Также отлично возобновить энергетические или психологические практики.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям предстоит максимально активное общение. Приветствуются публичные выступления. Август — подходящий месяц для восстановления старых связей, коммуникаций с клиентами, а также возобновления отношений в паре и на рабочем месте. С 7 по 11 августа следует избегать конфликтных ситуаций и размолвок дома. С 6 по 10 августа желательно проявить особую внимательность при подписании документов и в общении с людьми. Отличный месяц для восстановления испортившихся связей и отношений — как деловых, так и личных. С большой долей вероятности, возможно получение крупной прибыли, заемных средств, увеличение недвижимого имущества.

РЫБЫ

Рыбы смогут вернуться к завершению любого рода рабочих процессов. Многих представителей знака потянет в дальние края. Особое внимание рекомендуется уделить здоровью, особенно при наличии хронических заболеваний. С 7 по 11 августа стоит быть особенно внимательными и аккуратными с новыми предложениям по работе. Август отлично подходит для проведения ревизии дома и на службе, избавления от хлама. После 20 августа и до 16 сентября не стоит покупать новые средства передвижения и технику, а вот чинить как раз хорошо. Рыбам необходимо пересмотреть свои обязанности, выполняемые каждый день, будь то дома или на работе. Если давно есть желание улучшить, украсить рабочее место, пришло время этим заняться. Домашние питомцы могут потребовать внимания, так что хорошо уделить им время, особенно их здоровью.