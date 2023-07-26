Греф показал Мишустину всесезонный курорт «Манжерок»

Глава Сбербанка Герман Греф показал председателю правительства Михаилу Мишустину инфраструктуру всесезонного курорта «Манжерок» в Республике Алтай.



Мишустин посетил местное озеро, осмотрел отель и зашел в детский досуговый центр «Лес чудес», где пообщался с участниками танцевального коллектива.



Также на территории курорта «Сбера» глава правительства провел совещание по развитию туризма. Греф назвал данное мероприятие «эпохально важным». «Мы видим, что туризм — один из самых мультипликативных секторов экономики. И если посмотреть на вклад туризма в ВВП стран, то мы видим, что в России это порядка 4%, и в общем это хорошая новость для бизнеса, потому что он видит, куда расти. И эта отрасль может быть серьезным драйвером для бизнеса и развития ВВП в стране», — отметил президент Сбербанка.



Всесезонный курорт «Манжерок» расположен в Республике Алтай у подножия горы Малая Синюха в 30 км от аэропорта Горно-Алтайска. Там построены три канатные дороги гондольного и кресельного типов, проложены 22 км горнолыжных трасс, более 7 км трасс байк-парка и 5 км экотроп. На территории курорта находятся пятизвездочный отель на 304 номера, трехзвездочный гостиничный комплекс на 72 номера и 13 глэмпингов.

По итогам 2022 года туристский поток на курорт составил более 560 тыс. гостей. Как сообщили в «Сбере», в зимнем сезоне 2023–2024 гг. на курорте появятся новая канатная дорога кресельного типа, дополнительные 11 км горнолыжных трасс, 12 вилл разных категорий, построенных из массива кедра и панорамный ресторан на горе Малая Синюха на 510 посадочных мест. Общая протяженность горнолыжных трасс должна достигнуть 67 км.