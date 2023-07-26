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Армия Тайваня провела учения по уничтожению десанта в главном аэропорту острова

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Фото: REUTERS/Ann Wang
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Тайваньские военные первые провели учения по предотвращению захвата основного международных аэропорта острова Таоюань. Об этом в среду, 26 июля, сообщило Focus Taiwan.

Роль «красной» команды — вторгающейся силы, — исполнил воздушно-десантный спецназ. Ему противостояла «синяя» команда, состоящая из подразделений сухопутных войск, сотрудников полиции и противопожарных служб.

Во время 40-минутных учений красная группа прибыла в аэропорт на четырех военных вертолетах UH-60M Black Hawk и провела имитацию атаки, в то время как синяя группа осуществляла защиту аэропорта, уточняется в сообщении.

Кроме того, в задачи атакующей команды входила имитация подрыва бомбы в авиагавани, а защищающая команда должны была ликвидировать условное возгорание с помощью двух противопожарных машин

Подобные учения уже проводились в других аэропортах Тайваня, однако в Таоюане — самом загруженном гражданском аэропорту Тайваня, — они проходят впервые.

Вооруженные силы Тайваня начали ежегодные масштабные военные учения «Ханьгуан» в понедельник, 24 июля. Центральное информационное агентство острова отметило, что в рамках учений будут учитываться опыт украинского конфликта в ходе отработки различных сценариев боевых действий.

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Ранее, 5 июля, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин заявил, что ситуация вокруг Тайваня будет ухудшаться, причиной тому становятся действия США. По словам Кашина, конфликт не предопределен, но есть существенная вероятность его начала между 2024–2027 годами.

Эскалация между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня. После визита Пелоси НОАК приступила к учениям с боевыми стрельбами у острова.

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