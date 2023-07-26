Росгвардия нашла в ДНР шесть крупных тайников ВСУ с оружием и боеприпасами

На территории Донецкой Народной Республики (ДНР) сотрудники Росгвардии обнаружили шесть тщательно замаскированных тайников Вооруженных сил Украины (ВСУ) с оружием и боеприпасами. Об этом сообщается на сайте Росгвардии в среду, 26 июля.

Отмечается, что в украинских схронах росгвардейцы нашли и изъяли 12,7-мм пулемет ДШК, переносной зенитный ракетный комплекс, три гранатомета, ручной пехотный огнемет, 50 ручных гранат и пистолет Макарова, а также более 15 тыс. патронов разного калибра.

«Обнаруженные взрывоопасные предметы и оружие могли быть использованы националистами при совершении диверсий и представляли опасность для мирных жителей», — отмечается на сайте.

Уточняеся также, что всего за месяц на территории республики Росгвардия изъяла из тайников ВСУ изъял более 50 тыс. боеприпасов, 16 единиц стрелкового оружия, 10 ручных противотанковых гранатометов и 370 выстрелов к ним, а также два огнемета, около 37 кг взрывчатых веществ и два самодельных взрывных устройства (СВУ).

Ранее, 21 июля, сообщалось, что сотрудники Росгвардии обнаружили в лесу Чаплынского района Херсонской области схрон с четырьмя минометными минами и 20 гранатами. Боеприпасы были вывезены в безопасное место и уничтожены.

19 июля росгвардейцы нашли тайник с боеприпасами ВСУ в лесном массиве в Луганской Народной Республике (ЛНР). Схрон нашли благодаря наводке военной контрразведки на окраине одного из населенных пунктов. В нем находились противотанковые мины, ручные гранатометы с выстрелами, наступательные гранаты и больше 400 единиц боеприпасов к стрелковому оружию различного типа. Вооружение отправили на экспертизу.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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