Во время очередного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал снаряд на футбольное поле школы № 88 в Кировском районе Донецка. Кадрами с места происшествия поделились в среду, 26 июля, «Известия».

Разрушения получила не только спортивная площадка. Снаряды задели и школьное здание. Так, на видео показаны разбитые стекла помещения гардероба.



Согласно данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК), ВСУ дважды обстреляли Кировский район Донецка утром 26 июля. В 9:25 было зафиксировано три прилета, спустя пять минут — еще четыре.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.



Так, ранее в этот день сообщалось о непрерывном обстреле со стороны украинских бойцов пригорода Лисичанска в ЛНР. В жилых домах повреждены стекла, фасады, балконы и квартиры. Пострадавших и погибших нет.



До этого, 25 июля, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что два человека пострадали при обстреле со стороны украинских боевиков населенного пункта Старомихайловка в ДНР. Повреждения получили 12 троллейбусов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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