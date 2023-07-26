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СК возбудил дело о фейках о ВС РФ в отношении украинской журналистки Соколовской

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о распространении фейков о российской армии в отношении украинской журналистки Янины Соколовской. Об этом 26 июля сообщили на сайте ведомства.

Журналистке вменяют преступление по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).

По установленным следствием данным, с марта по май 2022 года Соколовская публиковала в своем Telegram-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях российских военнослужащих против мирного населения Украины.

На данный момент ведутся следственные действия.

Текст, ложь и видео: заработал закон против фейков об армии России
Суды пока ограничиваются минимальным наказанием для нарушителей

В марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки, дискредитацию Вооруженных сил России и призывы к антироссийским санкциям. Как объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, принятие данного закона было необходимо на фоне информационной войны против России.

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