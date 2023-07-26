Эксперты оценили динамику цен на недвижимость в России

Эксперты «Домклик Сбера» проанализировали динамику изменения цен на недвижимость в России с января по июнь 2023 году, рассказали в пресс-службе компании. Согласно результатам анализа, в среднем по регионам страны цены на недвижимость на первичном рынке продемонстрировали незначительный рост в пределах 5%.

По мнению аналитиков, динамика цен в значительной степени определялась ходом программ льготной ипотеки. В особенности, рост цен на новостройки отмечался в первые месяцы 2023 года на фоне заявлений о скором прекращении программ льготной ипотеки. Одновременно на этом информационном фоне отмечался всплеск спроса на первичное жилье. Лидерами по количеству сделок на первичном рынке в первом полугодии 2023 года стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Тюменская область и Краснодарский край.

Ситуация на рынке готового жилья схожа с рынком новостроек: согласно данным о заключённых ипотечных сделках «Сбера», в июне в большинстве регионов РФ стоимость квадратного метра также превысила значения января. Наибольший прирост был отмечен в Омской (+11%), Волгоградской (+10%) и Челябинской областях (+9%). Снижение зафиксировано в Свердловской области (-4,6%) и Санкт-Петербурге (-0,9%).

При этом, как сообщили специалисты «Домклик Сбера», волатильность, отмечавшаяся на рынке весной, в июне вновь сменилась тенденцией к устойчивому росту цен. Так, в июне стоимость первичного жилья в большинстве крупнейших регионов пошла на повышение. Так, в Московской области, Москве, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Челябинской области прирост составил 1–2%. По этому показателю лидирует Республика Татарстан (+9%). Одновременно вторичное жильё в июне подорожало практически во всех крупнейших регионах РФ. Медианная стоимость по стране увеличилась сразу на 2,4%, что стало максимальным приростом с сентября 2022 года.

«Растущий спрос на ипотеку и, в частности, на вторичное жилье привел к умеренному росту цен в крупнейших регионах, — отмечает и.о. директора дивизиона „Домклик“ Сбербанка Алексей Лейпи. — Так, с марта по июнь увеличение стоимости вторичной недвижимости составило 2–3% в Москве, в Московской и Тюменской областях. В июне отмечается повышение стоимости вторичного жилья практически во всех регионах России. В среднем, стоимость по стране увеличилась более чем на 2% — наибольший прирост с сентября 2022 года. Исключение составил лишь Санкт-Петербург, где фиксируется несущественное снижение на 1%».