Реклама
Прямой эфир
Мир
Кеннеди-младший выступил за налаживание диалога на высоком уровне с Россией
Мир
В Киеве начались работы по демонтажу герба СССР с монумента «Родина-мать»
Мир
В Венгрии заявили о вреде расширения НАТО для евразийской цивилизации
Армия
Экипаж Су-34 поразил подразделения ВСУ на купянском направлении
Мир
Посол РФ рассказал о запуске чартерных рейсов в Танзанию
Политика
Путин заявил о новом уровне сотрудничества России и Африки
Мир
Шойгу провел переговоры с министром обороны Северной Кореи
Мир
Молдавия намерена сократить численность персонала посольства РФ
Общество
Адвокаты Блиновской обжаловали продление домашнего ареста
Мир
Португалию и Лазурный берег Франции охватили природные пожары
Туризм
Решетников заявил о запуске безвизовых турпоездок между РФ и КНР «со дня на день»
Мир
В Техасе несколько человек пострадали из-за стрельбы в больнице
Спорт
Месси забил два гола за футбольный клуб «Интер Майами»

Эксперты оценили динамику цен на недвижимость в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты «Домклик Сбера» проанализировали динамику изменения цен на недвижимость в России с января по июнь 2023 году, рассказали в пресс-службе компании. Согласно результатам анализа, в среднем по регионам страны цены на недвижимость на первичном рынке продемонстрировали незначительный рост в пределах 5%.

По мнению аналитиков, динамика цен в значительной степени определялась ходом программ льготной ипотеки. В особенности, рост цен на новостройки отмечался в первые месяцы 2023 года на фоне заявлений о скором прекращении программ льготной ипотеки. Одновременно на этом информационном фоне отмечался всплеск спроса на первичное жилье. Лидерами по количеству сделок на первичном рынке в первом полугодии 2023 года стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Тюменская область и Краснодарский край.

Ситуация на рынке готового жилья схожа с рынком новостроек: согласно данным о заключённых ипотечных сделках «Сбера», в июне в большинстве регионов РФ стоимость квадратного метра также превысила значения января. Наибольший прирост был отмечен в Омской (+11%), Волгоградской (+10%) и Челябинской областях (+9%). Снижение зафиксировано в Свердловской области (-4,6%) и Санкт-Петербурге (-0,9%).

При этом, как сообщили специалисты «Домклик Сбера», волатильность, отмечавшаяся на рынке весной, в июне вновь сменилась тенденцией к устойчивому росту цен. Так, в июне стоимость первичного жилья в большинстве крупнейших регионов пошла на повышение. Так, в Московской области, Москве, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Челябинской области прирост составил 1–2%. По этому показателю лидирует Республика Татарстан (+9%). Одновременно вторичное жильё в июне подорожало практически во всех крупнейших регионах РФ. Медианная стоимость по стране увеличилась сразу на 2,4%, что стало максимальным приростом с сентября 2022 года.

«Растущий спрос на ипотеку и, в частности, на вторичное жилье привел к умеренному росту цен в крупнейших регионах, — отмечает и.о. директора дивизиона „Домклик“ Сбербанка Алексей Лейпи. — Так, с марта по июнь увеличение стоимости вторичной недвижимости составило 2–3% в Москве, в Московской и Тюменской областях. В июне отмечается повышение стоимости вторичного жилья практически во всех регионах России. В среднем, стоимость по стране увеличилась более чем на 2% — наибольший прирост с сентября 2022 года. Исключение составил лишь Санкт-Петербург, где фиксируется несущественное снижение на 1%».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023