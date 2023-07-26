Зараженные вирусом морщинистости перцы не пустили в Алтайский край

Перцы, зараженные вирусом морщинистости, пытались ввезти в Алтайский край из Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Наличие опасного организма подтвердила лабораторная экспертиза. Груз задержан, его владелец должен провести обеззараживание или уничтожение продукции.

В 2023 году карантинный вирус обнаружен в 63 т овощей. Также его находили в томатах, которые завезли в Алтайский край из Казахстана.

Как отмечает altapress.ru, для человека вирус морщинистости не опасен. Однако он может распространиться и погубить овощи, которые выращивают в огородах или теплицах.

Ранее в июле в Минсельхозе РФ заявили о стабильной ценовой ситуации на рынке круп. В частности, стоимость гречки в июле текущего года на 43% ниже, чем была в прошлом году.