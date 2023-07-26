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Кампус мирового уровня построят в Тюмени за 29 млрд рублей

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В Тюмени планируют построить кампус мирового уровня. На проект потратят 29 млрд рублей. Соответствующая информация размещена на сайте Тюменской областной думы.

Так, 21 млрд рублей поступит из регионального бюджета, остальные средства выплатит либо региональное правительство, либо правительство РФ. Всю сумму перечислят в период с 2028 по 2039 год, пишет megatyumen.ru.

Кроме того, планируется заключить договор с компанией «Врата Сибири». Концессионер намерен вложить в строительство кампуса более 11 млрд рублей.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор говорил, что кампус должен стать точкой притяжения для авторов инноваций и стартапов, его сделают общегородским пространством нового уровня.

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