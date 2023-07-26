Семья героя СССР Кузнецова намерена перезахоронить его в России

Внук Героя СССР, разведчика Николая Кузнецова заявил, что семья намерена перезахоронить его останки на территории России. Николай Сакниньш рассказал ИА «Регнум» 26 июля, что намерения перевезти прах Кузнецова в Екатеринбург с Украины усилились после того, как неизвестные попытались украсть прах разведчика из его могилы.

По словам внука, он боится, что из-за сложившейся ситуации он так и не сможет возложить цветы на могилу дедушки.

«Наша семья хотела бы перезахоронения праха в России. Эта тема постоянно обсуждалась в семье, постоянно. <...> По завершении СВО попробуем договориться, чтобы нам выдали останки. Мы их захороним в Екатеринбурге. Я очень надеюсь когда-нибудь возложить цветы на могилу деда», — сказал он.

Внук советского разведчика также отметил, что всё, что происходит сейчас с могилой Кузнецова, семья узнает только из новостей. Мужчина подчеркнул, что такое отношение к памяти великого человека неприемлемо. При этом монумент, который оскверняли не один раз, устанавливали не власти Украины, а именно потомки Кузнецова в 1960-х годах.

«Вот эта жестокость по отношению к памятнику моего деда и даже просто по отношению к погибшему человеку имеет один корень. Ненависть к русским. СВО — это не причина, это следствие их ненависти к русским. Это уже всё очень давно идет и не вчера началось», — подчеркнул Николай.

24 июля мэр Львова Андрей Садовой сообщил о попытке кражи останков Героя СССР Николая Кузнецова. Попытка, по словам мэра, не удалась.

Комментируя данный случай, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала в разговоре с «Известиями» некрофилами злоумышленников, пытавшихся украсть останки советского разведчика.

Могила Николая Кузнецова (1911–1944), который во время Великой Отечественной войны под видом немецкого обер-лейтенанта добывал развединформацию на территории Украины, а также лично ликвидировал ряд немецких генералов, находится на Холме Славы во Львове. Могила не раз подвергалась нападениям вандалов.

В июне 2019 года украинский националист Ярослав Свелеба предложил снести памятник, назвав его «советским капищем». Он заявил, что от монумента надо избавиться, несмотря на мнение семьи советского героя.

Позднее, в феврале 2020 года, Россия предложила передать ей останки легендарного разведчика, однако власти Львова отказались это делать.