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Карта спецоперации на Украине 26 июля

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Фото: ТАСС/Александр Полегенько
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 26 июля можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на донецком направлении отражены четыре атаки противника в районах Белогоровки, Северного, Марьинки и Водяного ДНР. Нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Богдановки, Спорного и Авдеевки ДНР. В районах Дылеевки и Авдеевки ДНР уничтожены два склада боеприпасов 28-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 210 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, орудия Д-20 и Д-30, а также гаубица М119 производства США.

На краснолиманском направлении подразделениями 15-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» продолжены наступательные действия в районе Сергеевки ЛНР. Продвижение составило до 3 км по фронту и 2,7 км в глубину обороны противника. Отражены четыре атаки ВСУ в районах Червоной Дибровы и Райгородка ЛНР, а также Серебрянского лесничества.

Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Нововодяного ЛНР, Торского, Ямполовки и Григоровки ДНР. В районе Терны ДНР пресечена деятельность украинской ДРГ. В районе Новолюбовки ЛНР уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ. Суточные потери противника составили более 190 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, две гаубицы (Д-20 и Д-30), три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На южнодонецком направлении отражена атака противника в направлении Никольского Запорожской области. В районах Сторожевого и Нескучного ДНР поражена живая сила и техника ВСУ.

На запорожском направлении отражена атака противника в направлении Работино. Уничтожено два танка, гаубица «Гиацинт-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Ударами оперативно-тактической армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Малой Токмачки, Яблоково и Работино Запорожской области. В районе Луговского Запорожской области уничтожена украинская ДРГ.

С утра 26 июля противник возобновил интенсивные наступательные действия на ореховском направлении. Провел массированную атаку силами трех батальонов, усиленных танками. Мужественными и профессиональными действиями подразделений 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии все атаки ВСУ отражены. Позиции удержаны.

На купянском направлении проводятся успешные наступательные действия, на куземовском направлении заняты более выгодные позиции. Потери противника за сутки составили до 135 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 457 самолетов, 244 вертолета, 5271 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 942 танка и других боевых бронированных машин, 1139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5624 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 11 906 единиц специальной военной автомобильной техники.

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