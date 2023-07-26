Мишустин призвал производить аттракционы в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 26 июля, на совещании по развитию туризма и индустрии гостеприимства в РФ распорядился о подборе инвесторов для открытия производства парков аттракционов в стране.

«На сегодняшний день, а как известно, спрос рождает предложение, спрос на такие парки большой. <...>. Давайте подумаем об этом», — сказал он.

Мишустин добавил, что помощь в открытии аттракционов окажет и глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Премьер также сообщил, что поручит главе Минпромторга Денису Мантурову и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко подобрать инвесторов для открытия парков развлечений в России.

26 июля Михаил Мишустин находится с рабочей поездкой в Республике Алтай, где проводит совещание о развитии туризма. Перед встречей ему представили несколько проектов по развитию внутреннего туризма в разных регионах РФ. Турне премьер-министра по городам Дальневосточного и Сибирского федеральных округов проходит с 24 по 27 июля.

Ранее, 21 июля, Мантуров заявил о росте доли российского оборудования на 20% во время заседания координационного совета по промышленности на тему «Машиностроение для нефтегазовой отрасли». По его словам, с 2014 года промышленные компании России уже создали около 140 видов импортозамещающей продукции.