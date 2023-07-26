Парламент Венгрии наложил бы вето на вступление Украины в НАТО, так как это грозило бы мировой войной, заявил 26 июля лидер крайне правой венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи.



Военный психоз и антироссийские настроения, с которыми можно было столкнуться на прошедшем саммите НАТО в Вильнюсе, одновременно поразили и испугали политика, рассказал он в беседе с «РИА Новости».



По его словам, подобные настроения проявляется во всех европейских институтах: не только в Евросоюзе (ЕС), но и в Совете Европы.



«Я ощутил, что эти безумные политики могут втолкнуть мир даже в третью мировую войну, в то время как они уже сейчас разрушают европейскую экономику своей санкционной политикой», — выразился Тороцкаи.



Лидер партии также выразил мнение, что принять Украину в НАТО было бы сумасшествием, поскольку это привело бы к мировой войне, которая уничтожила бы весь мир.



«Этого надо не допустить, но я уверен, что на вступление Украины в НАТО венгерский парламент наложил бы вето», — заверил он.

Глава министерства обороны Украины Алексей Резников 23 июля в интервью CNN выразил надежду, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом. По его словам, летний саммит в Вашингтоне может стать «очень важным» моментом в истории Украины.



Ранее, 20 июля, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что на саммите в Вильнюсе 11–12 июля президенту Украины Владимиру Зеленскому объяснили, что расширение организации привело бы к нежелательному конфликту с Россией.



До этого, 11 июля, Зеленский сам признал, что результаты саммита НАТО хорошие, однако они могли быть идеальными, если бы страна получила приглашение в блок. При этом большинство присутствующих на саммите были обескуражены потребительским отношением Зеленского. Уточняется, что члены американской делегации «были в ярости». Некоторые политики НАТО заявили, что украинский лидер таким образом стремился оказать давление на участников альянса и собрать больше союзников.

На первой встрече в рамках саммита члены НАТО 11 июля опубликовали коммюнике, в котором союзники приняли решение, что пригласят Украину, когда достигнут по этому вопросу единогласия, а условия станут подходящими. Так, в документе саммита не отражены ни график, ни дата вступления Киева в альянс.