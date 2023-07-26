Глава МЭР Решетников: групповые безвизовые поездки в Иран и Китай запустят к 1 августа

Россия запустит безвизовый туристический обмен с Китаем и Ираном «со дня на день», заявил в среду, 26 июля, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на совещании по развитию туризма и индустрии гостеприимства в РФ.

В России с 1 августа заработает система электронных виз, к этой дате планируется запуск первых безвизовых групповых поездок с Ираном и Китаем, уточнил он.

«Мы обменялись перечнями туроператоров, все процедуры завершены, и буквально со дня на день рассчитываем, что первые группы к нам приедут», — сказал Решетников.

Он также добавил, что на сегодняшний день прямые рейсы в Россию летают более чем из 30 стран.

30 июня в Министерстве транспорта РФ сообщили, что российские авиакомпании перевезли из России в Китай и обратно за январь—май 2023 года 78,8 тыс. пассажиров, что более чем в 10 раз превышает показатели аналогичного периода предыдущего года (7,5 тыс. пассажиров). Это связали со снятием китайской стороной коронавирусных ограничений и ростом общего количества рейсов между Россией и Китаем.

Ранее в июне глава Минэкономразвития указал на возможность возобновления безвизовых групповых туристических поездок между КНР и РФ уже летом этого года.