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В Рязанской области пострадал один человек при задымлении вагонов с серой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На станции Сасово в Рязанской области произошло задымление вагонов с серой, пострадал один человек. Об этом 26 июля сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

«По предварительной информации, в лечебное учреждение с подозрением на отравление парами серы госпитализирован сотрудник железнодорожной станции», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Следователи выясняют причины и обстоятельства возгорания.

Инцидент произошел утром в этот день. В нескольких вагонах на станции произошло задымление. На движение пассажирских поездов это не повлияло, сообщила в Telegram-канале Московская железная дорога.

В Telegram-канале администрации Сасово уточнили, что были эвакуированы сотрудники железнодорожных предприятий и жители пятиэтажного дома, расположенного рядом с местом происшествия. Пожар был ликвидирован, на месте работают оперативные службы.

В администрации отметили, что лаборатория Роспотребнадзора взяла пробы воздуха, после ликвидации пожара следы серы не обнаружены. Эвакуированных сотрудников и жителей возвращают на работу и в квартиры.

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Ранее, 24 июля, сообщалось, что произошло задымление крышевого оборудования одного из вагонов электропоезда № 6614 Москва — Тверь. Пассажиры оперативно эвакуировались. Пострадавших в результате пожара нет. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

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