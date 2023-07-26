Семья из четырех человек погибла в результате ДТП в Омске

В Омске в результате ДТП с участием легковушки и большегрузного автомобиля погибла семья из четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону в среду, 26 июля.

Авария произошла на автодороге Челябинск — Новосибирск. По предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля Renault в районе 834-го км автодороги выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузным автомобилем Scania под управлением мужчины 1973 года рождения.

«В результате ДТП водитель Renault, а также его пассажиры (женщина 1980 года рождения, двое детей <…> 2009 и 2012 годов рождения) скончались на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи», — сообщила пресс-служба в Telegram.

Ранее в этот день в Новосибирской области произошла авария с тремя грузовиками. Водитель автомобиля выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя другими. Два человека пострадали, один погиб.