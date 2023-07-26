В Томске на выходные перекроют часть проспекта Фрунзе

Движение по проспекту Фрунзе от улицы Кулагина до улицы Елизаровых в Томске перекроют на выходные из-за ремонта теплотрассы, сообщает пресс-служба «ТомскРТС» в среду, 26 июля.

Работы будут вестись в районе дома по адресу: проспект Фрунзе, 123/1, пишет РИА «Томск». Проспект перекроют с 21:00 пятницы, 28 июля, до 16:00 воскресенья, 30 июля.

Рабочие поменяют фрагмент тепломагистрали № 3, расположенный под проезжей частью. Ранее на трубе был выявлен дефект. Ремонт необходим, чтобы возобновить подачу горячей воды в домах, запитанных от этого участка, а также для уменьшения риска аварий в зимний период.

Ранее в июле сообщалось, что въезд на привокзальную площадь аэропорта Томска закроют в связи с работами по строительству нового терминала.