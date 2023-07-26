В МИД РФ выразили соболезнования Греции в связи с жертвами пожаров

Россия соболезнует Греции в связи с жертвами пожаров в этой стране и гибелью экипажа пожарного самолета. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду, 26 июля.

«Мы искренне сопереживаем греческому народу ввиду чрезвычайной ситуации, которая сложилась из-за бушующих в стране масштабных лесных пожаров. Соболезнуем в связи с гибелью экипажа самолета пожаротушения на острове Эвбея», — сказала Захарова.

Она также сообщила, что на данный момент обращений со стороны властей Греции к России насчет помощи в тушении пожаров не поступало.

В среду сообщалось, что на греческом острове Родос из-за возгораний начались проблемы с обеспечением людей водой и электроэнергией. Отмечалось, что возгорания продолжают появляться в деревнях Ваты, Мэлона, Генади и Лахоня. Лесные пожары горят на острове более недели.

Накануне самолет типа Canadair упал во время тушения пожара в Греции. Экипаж самолета погиб.

23 июля в беседе с «Известиями» российские туристы, отдыхающие на острове, рассказали, что им приходится перебираться с места на место из-за разгоревшихся там природных пожаров. По словам другого туриста, люди массово эвакуируются из-за неконтролируемых природных пожаров.

За день до этого власти Греции сообщили, что более 30 тыс. человек эвакуируют из районов, которым угрожает огонь в лесных массивах на острове Родос. Мэрия Родоса объявила срочный сбор матрацев и простыней для людей, эвакуированных из опасных районов и размещенных в зданиях гимназий.