Автокран обрушился на стройплощадке в Красноярске

В Красноярске на стройплощадке в микрорайоне Северный обрушился автокран. При падении он снес часть забора вокруг площадки.

Пока не было информации о наличии пострадавших в результате случившегося. Очевидцы, слова которых приводит ИА KrasnoyarskMedia, рассказали, что автокран оперативно подняли и он продолжил работать.

Ранее сообщалось, что рабочий упал с 25-го этажа на московской стройке и выжил. ЧП произошло в ходе проведения работ на стройплощадке на проспекте Андропова. Мужчина сорвался в вентиляционную шахту с высоты 25-го этажа на уровень 14-го этажа.