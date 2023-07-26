«Аэрофлот» решил увеличить долю российского вина на своих рейсах

Авиакомпания «Аэрофлот» решила в ближайшее время увеличить долю российского вина на зарубежных и внутренних рейсах. Об этом заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в среду, 26 июля.

По его словам, сейчас соотношение иностранных и отечественных вин составляет 75% к 25%. На зарубежных рейсах оно будет равняться 50% на 50%.

«На всех полетах — и зарубежных, и внутри России — экономкласса будут только отечественные вина», — отметил Савельев в ходе правительственного часа в Госдуме.

В июне президент России Владимир Путин поддержал идею по поддержке российского виноделия. Производители винодельческой продукции должны брать на себя конкретные обязательства и направлять дополнительные средства от налоговых льгот на реализацию инвестиционных планов. Такой подход, по мнению главы государства, выгоден как стране, так и производителям.