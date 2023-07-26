Прокуроры проверят обстоятельства смерти подростка в Якутии

Прокуратура Абыйского района Якутии проводит проверку по факту смерти 13-летнего мальчика в поселке Белая Гора. При наличии оснований будет возбуждено уголовное дело.

Надзорное ведомство, в частности, даст оценку деятельности органов системы профилактики, в том числе в части нахождения подростка в состоянии алкогольного опьянения, пишет ИА YakutiaMedia.

Мальчик погиб во вторник, 25 июля. Обстоятельства смерти не установлены. Соцсети распространили сообщение тети погибшего. В нем говорится, что мальчик вышел гулять, а через два часа его доставили сотрудники полиции. Мать утверждала, что его везли в багажнике. Полицейские сообщили, что ребенка нашли без сознания рядом с детским садом.

По словам матери, мальчика положили в подъезде и ушли. Когда родственники пытались промыть ему лицо, он был уже без признаков жизни, с синими губами и вывалившимся языком.

Информация о случившемся сейчас устанавливается. Назначена экспертиза.