В Саратове возбуждено уголовное дело после смерти в больнице семилетней девочки
Семилетняя девочка, попавшая в больницу Саратова с жалобами на повышенную температуру, умерла в медицинском учреждении. Как сообщили 26 июля в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону, по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело.
Отмечается, что 21 июля маленькая пациентка с высокой температурой поступила в медицинское учреждение Марксовского района.
«На следующий день малолетняя была переведена в медицинское учреждение города Саратова в связи с ухудшением состояния здоровья. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась 26 июля», — указано в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Обстоятельства произошедшего будут установлены.
Ранее, 15 июня, в Нижегородской области 13-летнего подростка, находившегося в оздоровительном лагере Арзамасского района, госпитализировали после жалоб на повышение температуры. Мальчика доставили в инфекционную больницу, где он скончался. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Начато расследование.