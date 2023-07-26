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Португалию и Лазурный берег Франции охватили природные пожары

В Португалии в результате лесного пожара пострадали 13 человек
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Фото: REUTERS/Pedro Nunes
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Португалию и Лазурный берег Франции охватили природные пожары. Об этом в среду, 26 июля, пишут европейские СМИ.

Так, портал Notícias ao Minuto сообщил, что в Португалии в результате лесного пожара на территории муниципалитета Кашкайш пострадали 13 человек.

Пожар вспыхнул накануне в городе Алькабидеч, в настоящее время 70% территории возгорания находится под контролем. На месте работает 685 пожарных при поддержке 190 автомобилей.

«При тушении огня девять пожарных получили легкие ранения, а четырем гражданским лицам была оказана помощь «из-за отравления дымом», — отмечается на портале.

Французский телеканал CNews сообщил, что вторник, 25 июля, ознаменовался многочисленными лесными пожарами на юге Франции.

«На юге страны зафиксировано много лесных пожаров», — отмечается в материале.

Газета Ouest-France в свою очередь написала о сильнейшем пожаре на побережье Корсики.

«В ночь со вторника на среду спасатели боролись с мощным пожаром, раздуваемым порывами ветра, в Верхней Корсе, недалеко от туристического Иль-Руса. Согласно последней оценке, пламя уничтожило около 200 га растительности», — указывает издание.

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Природные пожары охватили в июле территории ряда средиземноморских стран.

Так, турецкий телеканал Ahaber в среду сообщил, что лесной пожар в районе курортного города Кемер в провинции Анталья на юге Турции продолжается уже свыше 36 часов. По данным телеканала, пламя быстро распространяется из-за сильных порывов ветра. Согласно последней информации, сгорело 180 га леса.

В этот же день сообщалось, что на греческом острове Родос из-за возгораний начались проблемы с обеспечением людей водой и электроэнергией. Отмечалось, что возгорания продолжают появляться в деревнях Ваты, Мэлона, Генади и Лахоня. Лесные пожары горят на острове более недели.

23 июля в беседе с «Известиями» российские туристы, отдыхающие на острове, рассказали, что им приходится перебираться с места на место из-за разгоревшихся там природных пожаров. По словам другого туриста, люди массово эвакуируются из-за неконтролируемых природных пожаров.

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